A Forte dei Marmi spiagge libere più sicure

Più sicurezza sulle spiagge libere di Forte dei Marmi, grazie a unità cinofile addestrate al salvataggio e innovativi sistemi salvagente. Lo prevede il progetto "spiagge libere sicure", inaugurato oggi dal sindaco Bruno Murzi insieme all’assessore comunale Anna Corallo.

Le spiagge libere di Forte dei Marmi saranno presidiate con nuove modalità, grazie alla collaborazione tra la cooperativa Open service, impegnata da anni nei servizi di sorveglianza e salvataggio e l’associazione Scs Firenze-scuola cani salvataggio. Nei fine settimana e nei giorni festivi un gazebo sarà posizionato al centro della spiaggia e fungerà da presidio per le unità cinofile di salvataggio che si occuperanno di pattugliare la spiaggia.

Gli addetti alla sorveglianza della cooperativa Open service, saranno dotati di un dispositivo innovativo, il Flotter, una cintura salvagente a gonfiamento istantaneo, e di un rescue tube, una sorta di tavoletta in poliuretano espanso flessibile e resistente, da utilizzare per il salvataggio e il recupero. Gli addetti saranno inoltre costantemente collegati via radio e potranno disporre di postazioni alte 2 metri per poter monitorare meglio la spiaggia nei momenti di maggiore affluenza.