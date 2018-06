Paura a Mosca: taxi travolge i pedoni in centro, 7 feriti

Un taxi ha travolto in una strada vicino a Gostiny Dvor, nel centro di Mosca, un gruppo di passanti, causando il ferimento di almeno sette persone. Lo riferisce l’agenzia Tass. Tra i feriti ci sono dei messicani, probabilmente dei tifosi che si trovano in Russia per i Mondiali. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale.

Il tassista è stato fermato dalla polizia e, secondo una fonte sentita da Interfax, era ubriaco. Stando alla Tass, il taxi prima ha urtato un segnale stradale e ha poi investito i pedoni.

Non c'era intenzionalità nell’incidente avvenuto nel centro di Mosca, dove un taxi ha travolto sette persone: lo dice lo stesso autista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, citato da un tweet della polizia russa. Lo riporta Rbk. Nessuno dei sette feriti verserebbe in gravi condizioni. Una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni.