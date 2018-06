(ANSA) - ROMA, 17 GIU - L'autorità per l'immigrazione e le frontiere del ministero dell'Interno israeliano chiede ai richiedenti asilo di portarsi un interprete, a proprie spese. E' quanto denuncia il quotidiano Haaretz, secondo il quale si tratterebbe di una "violazione del diritto internazionale". Haaretz riporta la testimonianza di 15 richiedenti asilo cui è stato detto di trovarsi un interprete. A sei di loro, che non l'hanno fatto, sono state negate le domande per "mancata cooperazione". In assenza dell'interprete, è stato detto loro che il colloquio si sarebbe tenuto in inglese o in un'altra lingua in cui non erano fluenti.