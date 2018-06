Studentessa ha il diabete, allontanata da scuola per 12 giorni, no alla gita

Costretta a stare a casa da scuola 12 giorni e "invitata" a non andare in gita. Perchè? Shaymaa, 18enne iscritta al terzo anno del liceo artistico Brera a Milano ha il diabete mellito di tipo 1. Nata in Italia da mamma irachena e papà egiziano dal 2012 è ammalata di questa patologia autoimmune caratterizzata dalla distruzione delle cellule β pancreatichee che comporta solitamente associazione all'insulino-deficienza. Ma lei assicura: "Sono autosufficiente" e soprattutto "Ogni due ore devo farmi l’iniezione di insulina, ma è la normalità per noi diabetici» Tutto nasce dal fatto che, come spiega lei «A marzo ho cambiato medico e il nuovo dottore, solo per precauzione, ha chiesto alla scuola di tenere disponibile una dose del farmaco salvavita glucagone, per eventuali crisi ipoglicemiche d’emergenza. Il liceo ha respinto la richiesta e chiamato i miei genitori perché venissero a prendermi subito, già durante le lezioni». Sono stati i suoi compagni a spingerla a raccontare tutto: dodici giorni a casa. Fino a quando l'Asl ha disposto di riammetterla. C'è dell'altro, dopo aver pagato la sua quota le viene detto che non può partecipare alla gita scolastica. «La professoressa mi ha reso i soldi che avevo versato, dicendomi che non potevo andare con gli altri. Mi è venuto da piangere e mi sono arrabbiata. I miei amici mi hanno accompagnato in presidenza, mentre i miei genitori neanche erano stati informati. Mi sono sentita rispondere che se insistevo ancora per partire, la gita sarebbe stata annullata per tutta la classe e che era solo colpa mia». Perchè? "Nessun professore era disponibile a somministrare il glucagone in caso d’emergenza, tanto più in un luogo isolato della Sicilia. Chi se la prende la responsabilità, se non è personale medico?» ha spiegato la preside. E ora è "guerra" tra avvocati.