Ucciso nel Milanese: sei colpi di pistola alla testa

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - E' stato raggiunto da sei proiettili alla testa e da altri quatto al petto Assane Diallo, senegalese di 54 anni, sposato e con una figlia di 11, trovato ucciso nella tarda serata di ieri in via delle Querce a Corsico, nel Milanese. Secondo i carabinieri i colpi, calibro 9 per 21, andati tutti a segno, sono stati esplosi a distanza ravvicinata e gli investigatori non escludono nessuna ipotesi riguardo a quella che ha tutte le caratteristiche di un'esecuzione. L'uomo lavorava nel settore della sicurezza, talvolta anche in locali e aveva dei piccoli precedenti penali risalenti a oltre 20 anni fa per spendita di denaro falso. A dare l'allarme, intono alle 23, sono stai alcuni cittadini che hanno sentito il rumore dei colpi d'arma da fuoco. Nella zona non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza.