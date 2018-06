Macedonia: Zaev, 'orgogliosi di una decisione che ci unisce'

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 GIU - "Siamo orgogliosi di questo accordo. Siamo orgogliosi di aver preso una decisione che ci unisce, ponendo fine a una disputa che ci ha a lungo diviso". Lo ha detto il premier macedone, il socialdemocratico Zoran Zaev, dopo la firma dell'accordo sul cambio di nome del Paese ex jugoslavo. Con l'intesa sul nome e' stato siglato anche un documento sul partenariato strategico fra Macedonia e Grecia. "Abbiamo dimostrato di voler lavorare nell'interesse del nostro futuro e dei cittadini dei due Paesi", ha aggiunto Zaev. "Abbiamo imparato a trarre lezione dalla storia. Sulle fondamenta del passato costruiamo il futuro". L'accordo e' stato firmato in una cerimonia ufficiale a Psaridis, sul versante greco del lago di Prespa. All'evento partecipano il mediatore Onu Matthew Nimetz, l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini, il commissario europeo all'allargamento Johannes Hahn.