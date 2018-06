Migranti: Orban, bisogna rimpatriarli,difendere frontiere Ue

(ANSA) - BUDAPEST, 17 GIU – Nella polemica europea sulla migrazione non c'è posto per alcun compromesso, le frontiere devono essere difese. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, parlando all'università di lingua tedesca a Budapest, in occasione dell'anniversario della scomparsa dell'ex cancelliere Helmut Kohl. Secondo Orban, il futuro dell'Unione europea dipende dalla sua capacità di difendere i confini. I migranti già arrivati non devono essere distribuiti fra i paesi membri con quote, ma rimpatriati ai paesi di origine. Gli anni passati, ha detto, sono stati i più fallimentari dell'Ue con la Brexit e la mancata gestione dell'immigrazione di massa. Orban si augura un'Europa forte, con Stati forti. Condanna la proposta di bilancio della Commissione europea, "perché aiuta la migrazione", e crede che le prossime elezioni europee nel 2019 saranno decisive per scegliere "fra chi aiuta o contrasta la migrazione".