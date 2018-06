(ANSA) - BERLINO, 17 GIU - "Non è in programma alcun vertice speciale dell'Ue. La convocazione di un vertice del genere spetterebbe alle istituzioni europee. Ma naturalmente il governo tedesco conduce su questa questione colloqui con diversi Stati membri e con la Commissione". Lo dice il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, reagendo su Twitter alle indiscrezioni pubblicate dalla Bild am Sonntag, che parla oggi di un "vertice speciale" con alcuni partner dell'Ue sui migranti, cui lavorerebbe Merkel, in crisi col suo ministro dell'Interno sui respingimenti.