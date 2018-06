(ANSA) - KABUL, 17 GIU - Un kamikaze si è fatto esplodere oggi a Jalalabad City, vicino al compound sede del governo della provincia orientale afghana di Nangarhar, causando almeno 15 morti e 45 feriti. Lo riferiscono i media locali. Per il momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Anche oggi, come già ieri in un altro attentato suicida dell'Isis che ha causato nel distretto di Rodat 36 morti, le vittime sono civili e talebani che festeggiavano il rispetto del cessate il fuoco disposto per la festività di Eid che segna la fine del mese santo di Ramadan.