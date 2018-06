(ANSA) - BERLINO, 17 GIU - Nuovo ultimatum del ministro dell'interno tedesco alla cancelliera Angela Merkel: Horst Seehofer sarebbe disposto a concederle due settimane di tempo, per permetterle di trovare una soluzione europea sui respingimenti dei migranti al confine. Lo scrive la Bild on line, citando fonti della Csu. Il ministro avrebbe intenzione di varare già domani la misura che la cancelliera ha bloccato nell'ambito del masterplan sull'immigrazione, ma di congelare l'entrata in vigore a dopo il vertice europeo di fine giugno.