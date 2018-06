(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La propaganda è facile. Diretta. Ma anche falsa: 'Chiudiamo i porti alle navi di riso asiatico', dice Salvini. Molto bello in teoria per qualcuno, peccato che il riso asiatico che fa male ai nostri risicoltori sbarca soprattutto nei porti del Nord Europa. Andiamo ad affondarle lì?". Così il Segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina, in un post su Facebook. "Quando si è al governo - prosegue Martina - più che giocare di propaganda, bisogna lavorare. Su nostra iniziativa è stata finalmente aperta un'indagine della Commissione europea per verificare i danni subiti dai nostri agricoltori. Dopo anni. Ora va seguita bene per non fallire. Prima di chiudere i porti, converrebbe aprire il cervello".