Terremoti: Montenegro, scossa 3.4 a Podgorica

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si e' registrata oggi poco dopo mezzogiorno non lontano da Podgorica, capitale del Montenegro. Come riferiscono i media locali, l'epicentro del sisma e' stato localizzato a un paio di km a sud della citta'. Non sono giunte segnalazioni di danni.