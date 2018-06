Tragedia al porto: auto cade dal traghetto e schiaccia due persone

Tragedia al varco Immacolatella mentre il porto di Napoli era affollato da migliaia di persone: durante le manovre di imbarco su un traghetto veloce diretto da Napoli a Palermo, un’auto è caduta dal ponte schiacciando due persone che si trovavano sotto. Un cittadino indonesiano di 79 anni è morto sul colpo, la connazionale che si trovava con lui è rimasta ferita gravemente.

La manifestazione "Porto aperto" è stata immediatamente sospesa per lutto.

Sul posto le forze dell’ordine ed in particolare gli uomini della Capitaneria di Porto cui è demandata l’indagine per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La società GNV, cui appartiene la nave, ha diffuso un comunicato per spiegare che oggi, «durante le operazioni di imbarco, si è verificato un incidente a bordo della nave GNV Atlas in partenza dal porto di Napoli e diretta a Palermo. L’incidente ha procurato gravi conseguenze per due dei passeggeri coinvolti, uno dei quali ha perso la vita; un secondo passeggero è attualmente ricoverato in ospedale. La nave è attualmente ferma nel porto di Napoli per permettere gli accertamenti già in corso da parte delle Autorità marittime e giudiziarie, a cui la Compagnia sta prestando la massima collaborazione. GNV esprime il proprio cordoglio ai famigliari del passeggero scomparso a cui sta assicurando il pieno supporto, così come a tutti i passeggeri e agli accompagnatori coinvolti».