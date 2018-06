Giappone, terremoto magnitudo 5.3 vicino Osaka

(ANSA) - TOKYO, 18 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata non lontano da Osaka, in Giappone. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma è avvenuto alle 7:58 ora locale (00:58 in Italia) con ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro a Takatsuki. Secondo i media internazionali, al momento si registrerebbero lievi danni ma nessun ferito; controlli sono in corso sui servizi di trasporto su rotaia, momentaneamente interrotti per precauzione.