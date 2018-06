(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - "C'è bisogno di una legge per le Fondazioni, i partiti e una legge molto forte contro la corruzione". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, commentando le affermazioni di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito a nuove regole per i fondi ai partiti.