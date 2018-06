Migranti, Matteo Salvini rivela: "A breve incontrerò Papa Francesco". Sui Rom: "Faremo un censimento"

«Il Papa? Probabilmente avrò l'onore di incontrarlo questa settimana, è motivo di gioia»: lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, a TeleLombardia. Quanto alle parole di Papa Francesco sulla necessità di accogliere gli immigrati, ha aggiunto: «Giustamente lui parla alle anime, parla del bene supremo di tutti. Noi che siamo più piccoli ai rifugiati garantiamo i diritti, ma a coloro che non scappano dalla guerra diciamo che non c'è posto».

SALVINI ANNUNCIA IL CENSIMENTO DEI ROM. «Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un’anagrafe». Per Salvini, gli stranieri irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati, ma «i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa».