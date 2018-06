(ANSA) - LONDRA, 18 GIU - Nuova pesante sconfitta del governo May alla Camera Alta sulla legge quadro per la Brexit. I Lord hanno infatti riproposto oggi, nel ping pong fra i due rami del Parlamento britannico, un emendamento che mira a garantire alle Camere un "voto significativo" sull'esito dei negoziati con Bruxelles in grado di bloccare un eventuale divorzio 'no deal'. Il governo aveva presentato un testo in cui riconosceva al Parlamento il diritto di dire la sua sui negoziati,senza dare indicazioni vincolanti. Ma è stato battuto con 354 voto a 235.