(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Il Pentagono ha formalmente sospeso l'esercitazione militare congiunta con la Corea del Sud programmata per agosto. Un altro passo verso la distensione tra Washington e Pyongyang, dopo lo storico vertice di Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il Pentagono ha confermato che tutte le operazioni pianificate e le previste esercitazioni sono state annullate. Ancora nessuna decisione invece sulle altre esercitazioni in calendario con la Corea del Sud e con altri paesi del Pacifico.