Abusi su una bimba di 3 anni: arrestato un 24enne

Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. Arrestato un uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata.

Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell’intervento di una pattuglia dei carabinieri, hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro indiziario a carico dell’uomo ritenuto responsabile di aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola e condotte dai carabinieri, l’abuso sulla piccola si sarebbe verificato una sola volta.

L’uomo avrebbe incontrato la bimba casualmente in una casa e trovandosi da soli nella stessa stanza avrebbe cominciato ad abusarne. Qualcuno, però, lo ha visto. E’ scattata la confidenza ad una pattuglia dei carabinieri e da qui le indagini. L’uomo, disoccupato, non ha quindi legami di parentela con la piccola vittima.