Igor: selfie con la pistola e video prima omicidi Spagna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Selfie con la pistola, usata poi per uccidere tre persone a El ventorillo, in Spagna; con le dita a formare una v, segno di vittoria; sorridente con indosso un berretto da pescatore o da 'gringo' o vestito in mimetica o con un passamontagna calato sul volto. Sullo sfondo la bicicletta usata per spostarsi. Protagonista degli autoscatti è Norbert Feher, alias Igor il Russo, accusato di 5 omicidi tra Spagna e Italia e detenuto, dallo scorso dicembre, nel penitenziario di Zuera, a Saragozza. Le immagini - pubblicate da media spagnoli, a loro volta ripresi da media italiani - sono contenute in numerosi selfie e alcuni video estrapolati dalla Guardia Civil dalla scheda di una telecamera Go-Pro, sequestrata insieme ad altri apparecchi del serbo la notte dell'arresto nelle campagne di Teruel lo scorso 15 dicembre. Gli scatti e i video sono stati realizzati dal killer prima di fare fuoco a El Ventorillo, dove ha ucciso due poliziotti, Victor Romero e Victor Caballero, e un allevatore, José Luis Iranzo.