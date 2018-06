(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Restano critiche le condizioni di L. A., la donna rimasta schiacciata da un'auto caduta dal ponte di un traghetto nel porto di Napoli due giorni fa. Nello stesso incidente il marito è morto sul colpo. La donna, 79 anni, è ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli: il suo quadro clinico, allo stato, non è mutato e, pertanto, resta ricoverata in rianimazione e in prognosi riservata. La donna ha riportato un gravissimo politrauma da schiacciamento ed è intubata e collegata a respiratore automatico. (ANSA).