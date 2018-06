Sinodo dei giovani: sessualità e gender, temi da affrontare

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 GIU - La Chiesa è chiamata ad "affrontare in maniera concreta argomenti controversi come l'omosessualità e le tematiche del gender, su cui i giovani già discutono con libertà e senza tabù". Lo sottolinea il documento preparatorio del Sinodo dei vescovi sui giovani. Ci sono "molti giovani cattolici non seguono le indicazioni della morale sessuale della Chiesa. Nessuna Conferenza Episcopale offre soluzioni o ricette, ma molte sono del parere che la questione della sessualità deve essere discussa più apertamente e senza pregiudizi". Tra i temi anche la disoccupazione: "Sono molti i Paesi in cui la disoccupazione giovanile raggiunge livelli che non è esagerato definire drammatici". Il documento nel quale si evidenzia che a volte i ragazzi finiscono per rinunciare ai propri sogni. "Abbiamo troppa paura, e alcuni di noi hanno smesso di sognare": nel documento si riportano queste parole raccolte tra i giovani. La Chiesa esprime preoccupazione per i Neet e per una scuola che 'informa ma non forma'.