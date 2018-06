(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il neo premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha detto che "è giunta l'ora di riesumare i resti" del dittatore Francisco Franco e rimuoverli dal controverso mausoleo che li ospita, la 'Valle dei caduti' nella località di San Lorenzo de el Escorial, poco distante da Madrid. Parlando alla Tve, Sanchez ha detto che la Spagna "non può permettersi simboli che dividono gli spagnoli", e che intende trasformare il sito in un luogo di riconciliazione "in memoria di tutti gli spagnoli" Oltre 33.000 caduti di entrambi gli schieramenti della Guerra civile spagnola (1936-39) sono sepolti nella Valle dei caduti accanto ai resti di Franco.