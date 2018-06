Migranti: Grecia, bambina di 4 anni muore in una fogna

(ANSA) - ATENE, 19 GIU - Una bimba di 4 anni di origine irachena è morta dopo essere caduta, per motivi da accertare, in una fogna in un campo profughi a Tebe, in Grecia, a nordovest di Atene. Secondo quanto riferiscono i media greci, le ricerche della piccola, iniziate ieri sera, hanno portato al ritrovamento del corpo sul fondo di un condotto fognario che si trova in una zona recintata. Secondo i media ellenici, le ambulanze sono accorse al campo, e la bambina è stata estratta dalla caditoia attorno alle 23 di ieri sera, ma era già morta. Il ritrovamento ha creato forte tensione nel campo, con centinaia di persone che gridavano contro le autorità e si rifiutavano di consegnare il cadavere. E' dovuta intervenire la polizia antisommossa, ed il corpo è stato finalmente affidato ai medici che dovranno compiere l'autopsia ed accertare le cause della morte.