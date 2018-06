(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Una denuncia contro Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. E' l'iniziativa che, a quanto si apprende, ha deciso di assumere Roberto Speranza (Leu). "Ora basta. Salvini insiste anche oggi con il censimento dei Rom. Per me non bastano più le parole. Per questo ho deciso di denunciare il ministro ai sensi della legge Mancino 654/75", spiega il deputato interpellato al riguardo.