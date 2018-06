(ANSA) - MOSCA, 19 GIU - La grazia per il regista ucraino Oleg Sentsov è stata chiesta a Vladimir Putin da alcuni noti esponenti del cinema russo in una lettera aperta al leader del Cremlino. Tra i firmatari del messaggio - pubblicato online da Radio Eco di Mosca - ci sono i registi Aleksandr Sokurov, Andrei Zviaghintsev, Aleksey Uchitel e Konstantin Bronzit, l'attrice Chulpan Khamatova e l'oppositrice 'glamour' Ksenia Sobchak. Il regista ucraino Oleg Sentsov non tocca cibo da metà maggio per protestare contro la sua detenzione e chiede al Cremlino il rilascio di "tutti i prigionieri politici ucraini".