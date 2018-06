Gb: rogo School of Art Glasgow, si spera di salvarne parte

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - C'è "speranza" per la storica sede della Glasgow School of Art, malgrado il devastante incendio che l'ha semidistrutta sabato scorso. Lo hanno annunciato oggi i vertici del Consiglio locale cittadino, evidenziando la possibilità di salvare almeno una parte dell'edificio di fine '800, capolavoro dell'architetto Charles Rennie Mackintosh, massimo esponente dell'Art Nouveau nel Regno Unito. Stando alla leader del Council, Susan Aitken, intervistata da radio Bbc Scozia, le prime verifiche hanno infatti escluso il rischio di un collasso imminente della struttura: "Certamente non è ancora il momento di abbatterla", ha detto Aitken, evocando semmai un nuovo intervento di recupero e restauro. Il rogo di sabato è stato il secondo in 4 anni in quella che in Gran Bretagna viene considerata la più antica scuola d'arte nel suo genere, oltre che una delle più prestigiose al mondo. I lavori di ristrutturazione in seguito ai danni del 2014 erano stati appena ultimati.