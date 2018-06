(ANSA) - WASHINGTON, 19 GIU - Donald Trump continua ad attaccare la Germania di Angela Merkel sul fronte immigrazione: "La criminalità in Germania è salita del 10% (i dirigenti non vogliono riportare questi crimini) da quando i migranti sono stati accettati. Altri Paesi sono addirittura peggio. Sii sveglia America!", ha twittato, anche se le statistiche danno la criminalità in calo.