(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - Furto nella sede di Manifesta 12, la biennale itinerante d'arte contemporanea allestita quest'anno a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre. I ladri si sono introdotti nelle sede del teatro Garibaldi in piazza Magione e hanno portato via computer e attrezzatura necessari per l'organizzazione dei biglietti. Il danno è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia.(ANSA).