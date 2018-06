(ANSA) - MILANO, 19 GIU - A Fabrizio Corona deve essere revocato l'affidamento terapeutico e deve tornare in carcere. E' la richiesta formulata dal sostituto pg Antonio Lamanna nell'udienza, durata due ore, davanti al Tribunale di Sorveglianza, alla quale era presente l'ex agente fotografico che se ne è andato senza parlare coi giornalisti. Il pg ha evidenziato che Corona ha diffamato nei giorni scorsi il pg Maria Pia Gualtieri fuori dall'aula del processo d'appello sui contanti nel controsoffitto dicendo: "Non ha capito un c....'.