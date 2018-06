Maxirissa in centro a Pisa: "guerra" tra bande di pusher

Ci sarebbe una «guerra» tra bande di pusher alla base della violenta rissa tra extracomunitari che la scorsa notte è esplosa nel centro storico di Pisa davanti a centinaia di giovani che frequentano le principali piazze della movida cittadina. Una decina di persone, per lo più maghrebini e altri africani, si sono scontrati a bottigliate, sassate e sarebbe spuntato anche un coltello. Il titolare di un locale intervenuto per fare da paciere è stato colpito al volto e ha avuto il setto nasale fratturato.

Un episodio che ha fatto 'tuonarè in serata anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha invocato «tolleranza zero» con un tweet: «Mega-rissa a bottigliate tra decine di nordafricani a Pisa, i cittadini non ne possono più. Venerdì sera alle 20 sarò in città. #tolleranzazero», ha scritto il ministro riferendosi all’appuntamento che venerdì lo vedrà tra i partecipanti alla cena di Toscana Arcobaleno sul Ponte di Mezzo.

Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno già raccolto decine di testimonianze tra avventori dei locali, commercianti e residenti e l’ipotesi più probabile che la gazzarra abbia riguardato bande di spacciatori che si contendono la spartizione del territorio: da una parte i pusher tunisino, dall’altra nigeriani o di altre nazioni africane, i «neri», come li chiamano consumatori, commercianti e frequentatori dei locali del centro. Il risultato è stato un far west durato circa un’ora nelle zone più frequentate del centro storico che ha letteralmente scatenato il panico tra i passanti. E alla fine sul Lungarno e in altre zone limitrofe sono rimasti un tappeto di cocci di bottiglie e scie di sangue. Immediata è divampata la polemica politica: a Pisa si vota domenica per il ballottaggio e il candidato sindaco del centrodestra, Michele Conti, ha subito accusato «di lassismo» l’amministrazione uscente di centrosinistra: «Ancora per quanto tempo - ha detto Conti - dovremo svegliarci ogni mattina leggendo di episodi di violenza nella nostra città? Per quanto ancora dovremo sopportare che gente onesta e perbene subisca gli effetti di questa delinquenza dilagante e di questa accoglienza incontrollata?». Il Pd attacca invece proprio il ministro Salvini, e i suoi tre parlamentari eletti a Pisa (Stefano Ceccanti, Lucia Ciampi e Susanna Cenni) hanno depositato un’interrogazione parlamentare nella quale chiedono spiegazioni circa un presunto ritardo nell’intervento delle forze dell’ordine per sedare la rissa e chiedendogli se vi è stata «una pronta reazione delle forze dell’ordine e, in caso negativo, a quali cause e responsabilità tali mancanze vadano attribuite». Mentre il candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Serfogli, ha chiesto al ministro di «dare seguito al patto della sicurezza siglato con il suo predecessore e di rafforzare gli organici delle forze di polizia».