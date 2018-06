(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - L'agente dell'Fbi rimosso nei mesi scorsi dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, per i messaggi anti-Trump è stato scortato fuori dagli uffici dell'Fbi e sollevato da tutte le sue responsabilita' lavorative. Peter Strzok ''ha rispettato le regole, eppure ha continuato a essere il target di attacchi personali infondati e giochi politici'', riferisce il suo legale Adam Goelman. Strzok e' l'autore dell'ormai popolare messaggino in cui affermava: ''Fermeremo Trump''.(ANSA).