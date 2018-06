(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - ''I bambini che piangono non vanno bene da un punto di vista politico''. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla Cnn, il presidente americano Donald Trump ai repubblicani in Congresso riferendosi alla separazione delle famiglie di immigrati illegali al confine. Da qui l'invito di Trump ai repubblicani ad agire in vista delle elezioni di medio termine.