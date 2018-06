Maturità: la Costituzione, Giorgio Bassani (Il giardino dei Finzi Contini), De Gasperi e Moro

Il principio dell’uguaglianza nella Costituzione: è questa la traccia di carattere generale della prima prova di italiano della maturità 2018. Altri temi che i ragazzi affrontano questa mattina nello scritto: lo scrittore Giorgio Bassani con un brano del suo più famoso libro, Il giardino dei Finzi Contini; la Cooperazione internazionale (Massa e propaganda) per il tema storico, con in particolare De Gasperi e Moro. I volti della solitudine per il componimento di Arte, con una poesia di Alda Merini.