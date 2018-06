(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sara' una proposta italiana al vertice informale sui migranti, il problema non e' respingere all'interno dell'Unione, ma difendere i confini europei". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di una riunione della Lega in Senato risponde ai cronisti sul vertice dei capi di Stato e di governo di Francia, Italia, Germania e Spagna, che si terra' domenica a Bruxelles, in preparazione del Consiglio europeo del 28 giugno.