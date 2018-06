(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Ci sono tanti comuni che mi stanno scrivendo chiedendo di poter partire e ci stanno tanti comuni a guida di sinistra che lo stanno già facendo. Come ministero siamo a disposizione di tutti i sindaci che vorranno aiuto su questo tema". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in Senato assicurando che sul tema Conte e con Luigi Di Maio è "assolutamente" tutto a posto. L'intervento di Conte di ieri? "Chiedetelo a Conte" è la risposta del ministro. "Tutto quello che facciamo - sottolinea - è in sintonia".