Professoressa delle medie fa sesso con un alunno: 40enne arrestata

Un'insegnante è stata arrestata per aver fatto sesso in auto con un alunno, in provincia di Bergamo. Lei - 40 anni, un matrimonio fallito alle spalle e due figli - è insegnante di scuola media. Lui aveva 13 anni all'epoca dei fatti. La donna è agli arresti domiciliari su provvedimento del tribunale. A scuola nessuno si sarebbe accorto della "relazione" fra la prof. e l'alunno ma è arrivata una segnalazione in Procura e in una settimana gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per chiedere una misura cautelare.