Roma: M5S,in statuto Campidoglio "valori antifascisti"

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Roma città antifascista. Il Campidoglio targato M5S vuole inserire questo concetto nello statuto del Comune. Una mossa che arriva a pochi giorni dalla svista sulla mozione per intitolare una via a Giorgio Almirante bloccata poi dalla sindaca Raggi sollecitando una contromozione, che domani arriverà in aula, per vietare l'intitolazione di strade a chi è stato "portatore di idee riconducibili al fascismo, antisemite o razziali". Nella contro mozione anche la proposta di inserire "nello Statuto valori antifascisti".