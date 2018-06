Cucchi: Ilaria, per Cassazione "violenza fine a stessa"

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "La Cassazione ha rigettato la richiesta dei 3 carabinieri accusati del violentissimo pestaggio ai danni di Stefano Cucchi che volevano essere assolti con formula piena per la violazione dell'articolo 308 (abuso di autorità)". A darne notizia è Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano morto a ottobre 2009 in ospedale una settimana dopo il suo arresto. "Le parole della Cassazione sono chiare - spiega Ilaria Cucchi - fu tortura. Vi si legge che 'le gravi lesioni riportate dalla vittima, consistite tra l'altro nella frattura della terza vertebra lombare e della quarta vertebra sacrale, condizionanti la sua capacità di deambulazione, costituiscano evento di una violenza fine a se stessa e non anche, come correttamente osserva il giudice di merito, di un'attività illecita posta in essere dai pubblici ufficiali finalizzata a contenere l'arrestato con modalità tali da imporgli una ulteriore restrizione, attraverso l'impiego di misure di rigore rivelatesi talmente brutali da produrre quelle gravissime conseguenze'".