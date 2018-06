(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - Il ministro della Giustizia Jeff Sessions sta considerando di usare il test del Dna per verificare la relazione di parentela tra i bambini e i loro presunti genitori che varcano illegalmente la frontiera tra Usa e Messico. Lo ha riferito Tony Perkins, presidente del Family Research Council, dopo un'intervista radiofonica a Sessions nella quale l'attorney general ha detto che "sappiamo per certo che un sacco di adulti che portano bambini non sono legati a loro e potrebbero essere trafficanti".