(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Dieci giorni e 60 eventi per ribadire l'importanza della libertà, del rispetto delle differenze, dell'inclusività e dei diritti. Sono gli elementi della Milano Pride, che si terrà dal 22 giugno al 1 luglio e che avrà il suo culmine nella parata del 30 giugno. Il tema di questa edizione è quello del #civilimanonabbastanza. "Milano ha raggiunto tanti traguardi ma c'è ancora tanto da fare, è un percorso di crescita culturale - ha commentato Fabio Pellegatta, presidente di Arcigay Milano -. Con queste politiche che cercano di farci arretrare in una dimensione culturale lontana dai tempi che siamo vivendo dobbiamo ancora di più scendere in piazza. Non sono i ministri che dicono cosa è diritto, ma le nostre vite". Il Comune anche quest'anno ha dato il patrocinio alla manifestazione.