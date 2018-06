(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "I migranti non fanno la pacchia...". Lo dice nell'Aula della Camera il presidente Roberto Fico dopo aver chiesto ad Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi) di "utilizzare un linguaggio più consono" dopo che il parlamentare, al question time, aveva parlato di "fine della pacchia per i migranti" Fico ha ripreso il deputato di Fdi, invitandolo ad utilizzare in linguaggio più consono. Poi a voce lievemente più bassa, ma captata chiaramente dal microfono in diretta tv, ha detto: "i migranti non fanno la pacchia...".