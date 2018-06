Neonata morta dopo aver ingerito tappo, indagati genitori

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, i genitori della piccola di 7 mesi morta due giorni fa, nel capoluogo lombardo, dopo avere ingerito un piccolo tappo. Si tratta di un atto dovuto di garanzia per consentire alla coppia di partecipare, con i propri difensori ed eventuali consulenti tecnici, agli accertamenti e, in particolare, all'autopsia sul corpo della neonata che verrà effettuata nei prossimi giorni. Stando a quanto ricostruito finora, la neonata, che aveva vicino il fratello di pochi anni, la mattina di lunedì, verso le 7, ha preso un tappo di un profumo e lo ha messo in bocca e ciò ha causato il soffocamento. E' stata trasportata con urgenza all'ospedale Buzzi, nella zona nord ovest del capoluogo lombardo, ma non c'è stato nulla da fare. L'inchiesta del pm Maurizio Ascione ha lo scopo di verificare se ci siano state o meno negligenze nella custodia della loro bimba da parte dei genitori.