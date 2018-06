"Servono donne no maschi mancati",stop assunzione lesbica

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "A noi servono donne, non maschi mancati. Ti presenti come donna, ma hai l'aspetto da maschio." Con queste parole Valentina, una ragazza lesbica romana, si è vista respingere l'assunzione presso uno stand di una manifestazione estiva a Roma lungo il Tevere. A denunciare il fatto il Gay Center. Il Campidoglio, dopo avere condannato il caso di discriminazione sessuale, ha già attivato tutti i controlli del caso. Lo stand ora rischia la revoca delle autorizzazioni. La ragazza aveva risposto ad un annuncio di lavoro per uno stand di tiro al bersaglio alla manifestazione Lungotevere in Festa 2018 "ma dopo una breve conversazione via chat si vede negare la possibilità di lavoro perchè "non servono maschi mancati".