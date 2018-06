Uomo barricato in ospedale a Monza, si è cosparso di benzina

(ANSA) - MONZA, 20 GIU - Un uomo si è barricato nel pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dopo essersi cosparso di benzina e tenendo in mano un accendino. A quanto si è appreso nel reparto insieme a lui sarebbero bloccati medici e infermieri, mentre altro personale ospedaliero è impegnato a spostare i pazienti del reparto Triage in altre aree del nosocomio. Sul posto sono al lavoro carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco. Il dirigente del Commissariato di Monza Angelo Re sta trattando con l'uomo per convincerlo a consegnargli l'accendino che ha in mano. A quanto si è appreso, sarebbe il compagno o l'ex compagno di una dipendente di un'agenzia interinale che lavora come inserviente all'interno del San Gerardo. L'uomo altre volte, ma non in ospedale, si sarebbe reso protagonista di gesti dimostrativi analoghi. Per precauzione il pronto soccorso è stato chiuso.