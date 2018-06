Mafia: sequestrati beni 1,5mln euro a presunti affiliati Scu

(ANSA) - LECCE, 21 GIU - Beni e conti economici del valore complessivo di 1,5 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro dai militari della Guardia di finanza di Lecce a due presunti appartenenti ad una organizzazione legata alla Sacra Corona Unita e dedita alla usura, alle estorsioni e all'esercizio abusivo del credito. Sono stati sottoposti a sequestro nove appartamenti, terreni che si trovano nel comune di Lecce e a San Cesario di Lecce, due auto, 11 conti corrente e tre polizze assicurative, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. I due - di cui al momento non sono stati resi noti i nomi - avrebbero intestato i beni ai propri parenti per eludere la normativa antimafia, dichiarando in modo fittizio residenze diverse. E' stato anche accertato che le disponibilità economiche e quelle patrimoniali erano sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Il sequestro dei beni mobili ed immobili è stato chiesto e ottenuto dalla pm di Lecce Valeria Farina Valaori.