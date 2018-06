(ANSA) - BRUXELLES, 21 GIU - Al Fondo fiduciario per l'Africa mancano 1,2 miliardi. Si tratta di un problema serio, soprattutto per quanto riguarda la finestra per l'Africa del Nord", che finanzia i progetti sulla Libia. "L'Ue metterà 145 milioni aggiuntivi, ma gli Stati membri devono essere seri su questo, e devono offrire almeno 500 milioni il più presto possibile". Così il commissario europeo Dimitris Avramopoulos in vista del vertice dei leader del 28 e 29 giugno.