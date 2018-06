Nautica: Ferretti celebra a Venezia suo 50/mo anniversario

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Una due-giorni molto speciale attende Venezia, nel segno di Ferretti e di Francesco Baracca. Il gruppo nautico di Forlì ha infatti scelto Venezia per celebrare il 50/mo anniversario del marchio Ferretti Yachts e, con la disponibilità dell'Aviazione e della Marina Militare, ha organizzato una serie di eventi tra Piazza San Marco e l'Arsenale. Il momento clou sarà alle 19:45 di domani, quando l'intera flotta Ferretti Yachts solcherà in parata le acque del bacino di San Marco. Per l'evento coinvolte anche le Frecce Tricolori, per celebrare il centenario della "Battaglia del Solstizio", la resistenza all'ultima offensiva austro-ungarica, nella quale perse la vita Francesco Baracca. Per l'occasione la Marina Militare ha aperto in via eccezionale l' Arsenale al pubblico e a 11 yachts che saranno ormeggiati all'interno della Darsena Nuovissima. Venezia punta a ospitare all'Arsenale nel 2019 il suo primo Salone Nautico.