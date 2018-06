Papa: divisione cristiani scandalo, mondo chiede unità

(ANSA) - GINEVRA, 21 GIU - I cristiani debbono camminare verso "una meta precisa: l'unità. La strada contraria, quella della divisione, porta a guerre e distruzioni". "Il Signore ci chiede di imboccare continuamente la via della comunione, che conduce alla pace. La divisione, infatti, si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo". "Il Signore ci chiede unità; il mondo, dilaniato da troppe divisioni che colpiscono soprattutto i più deboli, invoca unità". Lo ha detto il Papa a Ginevra nel corso della preghiera al Centro Ecumenico World Council of Churches. Papa Francesco ha anche sottolineato che "camminare secondo lo Spirito è rigettare la mondanità. È scegliere la logica del servizio e progredire nel perdono. È calarsi nella storia col passo di Dio: non col passo rimbombante della prevaricazione, ma con quello cadenzato da un solo precetto: Amerai il prossimo tuo come te stesso".