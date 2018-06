(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Ciò che so con certezza, è che non possiamo dar tregua a questo governo, che procede a colpi di dichiarazioni, dobbiamo fargli rimpiangere il giorno in cui per egoismo, interesse e cattiveria, ha deciso - perché sì, ha proprio deciso così - che per esistere bisognava diventare razzisti". Lo scrive Roberto Saviano in un lungo intervento pubblicato oggi su Le Monde. "Ecco perché, ora più che mai, mi è impossibile tacere", continua Saviano, accusando il nuovo governo di aver "già causato troppo male. Un male irreparabile".